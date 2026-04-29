Lazio, Pedro e l'arte dei gol pesanti. Ora la Coppa come ultimo regalo

RASSEGNA STAMPA - Pedro ha il dono di trasformare ogni pallone in un’idea, ogni giocata in qualcosa che resta. Non importa il momento: quando la palla passa dai suoi piedi, il calcio torna spettacolo. Ancora una volta lo spagnolo ha tirato fuori una giocata da fuoriclasse, l’ennesima di una carriera straordinaria.

Come ricorda il Corriere dello Sport, quella contro l’Udinese potrebbe essere stata una delle ultime perle in biancoceleste. Il futuro sembra portarlo lontano a fine stagione, anche se Sarri ha lasciato uno spiraglio: "Dipende da lui, è un fuoriclasse". Al di là di come andrà, Pedro ha lasciato molto più dei numeri: gol belli ma soprattutto pesanti, dal derby che lo ha consacrato subito, alle notti europee contro Real Sociedad, Celtic e Ajax, fino alle perle in campionato contro Verona, Empoli, Napoli e Inter. Giocate diverse, stesso impatto: decisivo quando conta.

Pedro è un uomo da grandi partite. Non ha più bisogno di continuità: gli basta un attimo per incidere. Anche oggi resta un’arma preziosa, soprattutto a gara in corso. Venticinque trofei in carriera e un’ultima possibilità: chiudere con un titolo alla Lazio. Sarebbe il primo in Italia, il ventiseiesimo totale, la perla finale di un percorso straordinario.