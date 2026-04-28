L’Inter punta la Lazio: Lautaro vede il rientro, Calhanoglu a serio rischio
RASSEGNA STAMPA - Manca solo l’aritmetica all’Inter per conquistare lo scudetto. I nerazzurri, che potrebbero laurearsi campioni d’Italia già nel prossimo weekend, saranno anche presto avversari della Lazio in un doppio confronto ravvicinato allo stadio Olimpico.
Il primo andrà in scena il 9 maggio alle ore 18:00 e metterà in palio tre punti che potrebbero servire a poco a entrambe le squadre. Ben più rilevante il secondo, quello del 13 maggio alle 21:00 che metterà in palio la Coppa Italia. Una gara su cui si riversano tutte le speranze stagionali per la Lazio, che dovrà però vedersela con l’Inter, che punta a fare l'accoppiata campionato-coppa.
Per l’occasione i nerazzurri, riporta oggi la Gazzetta dello Sport, ritroveranno regolarmente Lautaro Martinez. L’argentino ha saltato otto gare negli ultimi due mesi e mezzo ed è pronto a tornare in campo con l’obiettivo di mettere minuti ed essere al meglio proprio per l’appuntamento del 13 maggio. Rischia invece di saltare il confronto Hakan Calhanoglu: gli esami svolti dal turco hanno certificato un nuovo problema al soleo e i quindici giorni che separano l’Inter dall’appuntamento con la Lazio potrebbero non essere abbastanza per recuperare il centrocampista, che a oggi è da considerare quindi in dubbio.