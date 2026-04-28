MIXED ZONE - Lazio, Noslin: “Sarri decisivo all’intervallo, ecco perché. La Coppa…”

Al termine della gara tra Lazio e Udinese è intervenuto in zona mista Tijjani Noslin. Queste le sue parole: “All’inizio della gara è stato difficile, eravamo tutti stanchi a livello mentale. Volevamo chiudere subito la gara, penso l’Udinese abbia fatto molto bene e ci ha reso la gara difficile. Il secondo tempo è stato molto meglio, siamo stati più squadra. Anche Sarri ci ha detto all’intervallo che dovevamo lavorare insieme, portare più pressione. E penso che nel secondo tempo l’abbiamo fatto bene”.

“Quale ruolo preferisco? Tutti, voglio solo giocare (ride, ndr.). Per me è questo che conta. Penso di dover fare meglio sotto porta, ho avuto qualche opportunità di segnare. È difficile anche avere il ritmo giusto perché non gioco ogni gara, ma nelle ultime partite ci sto provando spesso e mi ci sto avvicinando. Purtroppo oggi non ho segnato, ma farò tutto quello che posso per segnare nella prossima gara”.

“Sarri è un ottimo allenatore dal punto di vista tattico. Ci aiuta sempre durante la gara, all’intervallo, prima del match. Dobbiamo essere squadra, portare pressione e giocare tenendo il pallone. Penso che dobbiamo far meglio per chiudere la gara, purtroppo oggi non ce l’abbiamo fatta. Un desiderio? Vincere la Coppa Italia”.