Motta, Zenga e il paragone con un altro portiere di A: "In cosa si somigliano"

27.04.2026 23:46 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Motta, Zenga e il paragone con un altro portiere di A: "In cosa si somigliano"

Walter Zenga, ospite nel salotto di Sky Sport in occasione di Lazio-Udinese, ha parlato ampiamente di Edoardo Motta e di quanto sta facendo con la maglia della Lazio. L'ex portiere ha poi azzardato il paragone con un altro estremo difensore che milita in Serie A. Ecco le sue parole:

“Si avvicina a Corvi del Parma. Ha tanto da migliorare, a mio modo di vedere ritrovarsi improvvisamente titolare in Serie A, giocarci una finale e fare quel che ha fatto, gli dà una caratteristica fondamentale del portiere: la serenità. Corvi ha dovuto lasciare il posto a un rientrare Suzuki, mentre Motta gioca titolare. Para-rigori? Ci nasci, perché hai un’intuizione differente rispetto agli altri. Ai nostri tempi non c’era tutta la tecnologia di oggi, noi andavamo solo a intuito”.

Elena Bravetti
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.