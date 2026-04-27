Motta, Zenga e il paragone con un altro portiere di A: "In cosa si somigliano"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Walter Zenga, ospite nel salotto di Sky Sport in occasione di Lazio-Udinese, ha parlato ampiamente di Edoardo Motta e di quanto sta facendo con la maglia della Lazio. L'ex portiere ha poi azzardato il paragone con un altro estremo difensore che milita in Serie A. Ecco le sue parole:

“Si avvicina a Corvi del Parma. Ha tanto da migliorare, a mio modo di vedere ritrovarsi improvvisamente titolare in Serie A, giocarci una finale e fare quel che ha fatto, gli dà una caratteristica fondamentale del portiere: la serenità. Corvi ha dovuto lasciare il posto a un rientrare Suzuki, mentre Motta gioca titolare. Para-rigori? Ci nasci, perché hai un’intuizione differente rispetto agli altri. Ai nostri tempi non c’era tutta la tecnologia di oggi, noi andavamo solo a intuito”.