Atalanta, altra sconfitta dopo la Lazio: che colpaccio del Cagliari!

Il Cagliari batte l'Atalanta e si regala così tre punti fondamentali in ottica salvezza. Con la vittoria di questa sera, infatti, Pisacane e i suoi sono con un piede e mezzo in Serie A: è ancora presto per la certezza matematica, ma otto punti di distanza dalla Cremonese terz'ultima non sono pochi.

Per una squadra che fa un balzo in avanti, ce n'è un'altra che rallenta. L'Atalanta non riesce a tenere il passo di Roma, Como e Juventus, allontanandosi così dal blocco delle prime sei posizioni. Dopo la Lazio, il Cagliari: in meno di sette giorni la Dea ha perso ogni suo obiettivo, o quasi. Ci sono ancora punti in palio, ma l'Europa League è sempre più lontana.