Lazio, Zenga su Motta: "Ha l'irrazionalità del giovane, è spensierato"
27.04.2026 20:35 di Christian Gugliotta
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Ospite nello studio di Sky Sport durante il pre partita di Lazio - Udinese, Walter Zenga ha speso delle parole sul portiere biancoceleste Edoardo Motta. Queste le sue considerazioni:
“I rigori contro l’Atalanta? Prima del tiro, si mette in una condizione quasi di sfida, alzando il braccio. L’ho interpretato come un movimento per sfidare. Quello che ho notato dalla prima partita che ha giocato è l’irrazionalità del giovane che si trova in un contesto talmente tanto importante improvvisamente. Ha spensieratezza”.
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.