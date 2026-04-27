Cremonese, nuova iniziativa per la gara contro la Lazio: tutti i dettagli

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Per la gara contro la Lazio, la Cremonese ha organizzato l'iniziativa “Tifo per il cuore: la prevenzione fa squadra per la salute cardiovascolare”, una giornata dedicata alla prevenzione cardiologica. Di seguito il comunicato del club.

"Allo stadio Zini screening cardiologici gratuiti con gli specialisti dell’ospedale di Cremona. Un’iniziativa dedicata alla prevenzione e al ricordo di Davide Astori

La memoria di Davide Astori si trasforma in un gesto concreto di cura.

Con questo spirito nasce l’iniziativa “Tifo per il cuore: la prevenzione fa squadra per la salute cardiovascolare”, una giornata dedicata alla prevenzione cardiologica promossa da U.S. Cremonese in collaborazione con il reparto cardiologia di ASST Cremona e l’Associazione Davide Astori.

Lunedì 4 maggio 2026 lo Stadio Giovanni Zini di Cremona, in occasione dell’incontro di Serie A Enilive tra Cremonese e Lazio, si trasformerà in un luogo di sensibilizzazione e prevenzione nel ricordo di Davide Astori che, nell’impianto di via Persico, ha indossato la maglia grigiorossa nella stagione 2007-08.

Dalle ore 16.30 alle 18.30, nell’area del Piazzale Luzzara (tra il settore Distinti e la Curva Sud), un team di professionisti composto da cardiologi e infermieri dell’ASST di Cremona sarà a disposizione della cittadinanza dai 18 anni in su per effettuare degli screening ad accesso libero e gratuito che comprenderanno la misurazione della pressione arteriosa e del colesterolo, indicatori fondamentali nella prevenzione delle malattie cardiovascolari.

Grazie all’impegno delle istituzioni che scenderanno in campo saranno 250 i cittadini che potranno usufruire dell’open day, un’iniziativa che, nel ricordo di Davide, ribadirà come nella prevenzione delle patologie cardiache il gioco d’anticipo è l’unica strategia vincente.

«Saremo presenti per incontrare i cittadini, offrire informazioni e fare screening – spiegano i cardiologi dell’Ospedale di Cremona che scendono letteralmente in campo – perché la prevenzione parte dai controlli semplici e regolari».

Le malattie cardiovascolari restano tra le principali cause di malattia e mortalità nei Paesi occidentali. Intervenire su fattori di rischio modificabili come fumo, ipertensione, sedentarietà e obesità può ridurre in modo significativo il rischio di infarto e ictus. Tra questi, il colesterolo alto è uno dei più insidiosi perché spesso non dà sintomi. L’LDL, definito “cattivo”, favorisce l’accumulo nelle arterie e lo sviluppo dell’aterosclerosi, mentre l’HDL, il “buono”, contribuisce a rimuoverlo.

L’invito dei cardiologi è semplice: approfittare dell’occasione per informarsi e fare prevenzione, in un contesto diverso dal solito, dove lo sport diventa un richiamo concreto a prendersi cura della propria salute".