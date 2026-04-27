Inter, si ferma Calhanoglu: è a rischio per la finale contro la Lazio
27.04.2026 13:05 di Christian Gugliotta
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Brutta tegola in casa Inter. Hakan Calhanoglu ha riportato un nuovo un infortunio muscolare che potrebbe costringerlo a saltare le ultime partite stagionali. Gli esami a cui si è sottoposto il turco hanno infatti evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. Le sue condizioni andranno monitorate, ma la sua presenza è rischio sia per la gara di campionato contro la Lazio del 9 maggio, sia per la finale di Coppa Italia del 13 maggio. Questa la nota del club nerazzurro:
"Hakan Çalhanoğlu si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni".
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.