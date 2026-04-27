Lazio, Romagnoli torna al gol dopo un anno. E contro l'Udinese...

RASSEGNA STAMPA - Alessio Romagnoli ha tenuto viva la speranza di una qualificazione europea e anche quella di alzare al cielo un trofeo inaspettato, lo ha fatto segnando un gol pesante nella semifinale di ritorno in Coppa Italia contro l’Atalanta. Il difensore, si legge sul Corriere dello Sport, è tornato al gol esattamente un anno dopo la sua ultima marcatura. In questa stagione non aveva mai segnato e si è sbloccato nella gara più importante dell’annata. Il suo ultimo timbro, sempre di testa, risaliva al derby del 13 aprile 2025.

Con quello messo a segno a Bergamo, il biancoceleste ha realizzato 8 reti in 156 presenze. Con Baroni in panchina era riuscito a siglare 5 gol considerando tutte le competizioni. Un record per lui in una singola stagione. Romagnoli, prosegue il quotidiano, è a un passo dal raggiungere le 10 reti realizzate ai tempi del Milan. Il colpo di testa è il suo marchio di fabbrica: 8 delle sue ultime 11 reti (tra Milan e Lazio), sottolinea il quotidiano, sono arrivate proprio così. Questa sera contro l’Udinese sarà di nuovo in campo, Sarri non può prescindere dal suo apporto difensivo. I friulani poi, sono una delle quattro squadre con cui ha segnato più di una rete in A e la speranza è che possano ispirarlo ancora.

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