Arezzo in B 19 anni dopo: l'ultima volta in panchina c'era Sarri
26.04.2026 23:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Dopo Vicenza e Benevento l’Arezzo festeggia per aver centrato la promozione diretta in Serie B. I toscani guidati da Bucchi hanno avuto la meglio sull’Ascoli grazie al successo casalingo maturato contro la Torres.
19 anni dopo l’ultima volta l’Arezzo torna nella serie cadetta. Nel 2007, ultimo anno in cui i toscani hanno militato in B, sulla panchina si avvicinarono due allenatori: Antonio Conte e l’attuale tecnico della Lazio Maurizio Sarri.
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Jessica Reatini
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