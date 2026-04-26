Lazio, Noslin su Taylor: "È un fenomeno! Il suo arrivo è stato un regalo..."
26.04.2026 17:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Un rapporto speciale tra i due olandesi della Lazio. Sono Noslin e Taylor: l'arrivo del centrocampista a gennaio ha aiutato molto l'ex Verona, visto che ora i due sono molto legati. A confermarlo è stato proprio l'attaccante biancoceleste, intervistato dalla società nel match program della gara contro l'Udinese. Di seguito le sue parole.
"Kenneth (Taylor, ndr.) è un giocatore straordinario, un fenomeno. Il suo arrivo è stato un regalo, è uno dei motivi principali per cui non lascerei mai la Lazio cosi facilmente. Siamo amici, parliamo tanto, in aereo siamo sempre vicini e in campo tra noi cè una connessione speciale, ci capiamo al volo. Abbiamo entrambi imparato a giocare a calcio per strada ad Amsterdam".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.