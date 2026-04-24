Lazio, le condizioni di Gila dopo l'Atalanta: il comunicato della società

24.04.2026 19:45 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Fonte: sslazio.it
Lazio, le condizioni di Gila dopo l'Atalanta: il comunicato della società
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"Nella giornata odierna, a seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, la S.S. Lazio comunica quanto segue:

Durante la gara Atalanta-Lazio, Mario Gila ha riportato un trauma contusivo/distorsivo di lieve entità alla caviglia. Il calciatore ha già iniziato il protocollo riabilitativo e le sue condizioni cliniche saranno rivalutate nei prossimi giorni".