Serie A, Conte riparte dopo la sconfitta contro la Lazio: il programma
Archiviate le semifinali di Coppa Italia (Inter e Lazio si affronteranno in finale allo Stadio Olimpico il 13 maggio), torna la Serie A. Restano cinque giornate al termine del campionato ma già in questa potrebbero arrivare i primi verdetti, con l'Inter che si appresta a raggiungere la linea del traguardo e a vincere lo Scudetto.
Il Napoli ha provato a rincorrere, così come il Milan, ma la flebile speranza non si è mai tramutata in qualcosa di veramente concreto. Ai partenopei resta la qualificazione in Champions League e la soddisfazione di raggiungere il secondo posto, ma è testa a testa con il Milan.
Dopo la sconfitta contro la Lazio, gli uomini di Conte vogliono rifarsi contro la Cremonese. La sfida è in programma questa sera alle 20:45, allo Stadio Maradona, e aprirà la trentaquattresima giornata.