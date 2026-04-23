Lazio, Motta manda un vocale ai tifosi: "Meglio nascere fortunati che..."
23.04.2026 00:40 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
I riflettori sono tutti per Edoardo Motta, eroe della serata e autore di quattro salvataggi dal dischetto. Oltre alle varie interviste sui vari media, il classe 2005 ha mandato anche un messaggio speciale ai tifosi tramite un vocale sul canale WhatsApp del club biancoceleste. Di seguito il suo messaggio: "Ai tifosi voglio dire solo una frase: meglio nascere fortunati che bravi. Forza Lazio!".
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.