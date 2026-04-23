Lazio, Luis Alberto festeggia e esalta Motta: la storia del mago - FOTO
23.04.2026 00:20 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Una notte da sogno: la Lazio batte l'Atalanta ai calci di rigore e si regala l'accesso alla finale di Coppa Italia allo Stadio Olimpico il prossimo 13 maggio. In una stagione così travagliata, questa squadra regala ai tifosi la possibilità di sognare ed esultare.
Insieme a loro, anche ex calciatori della Lazio hanno esultato per questo risultato fantastico: uno di questi è Luis Alberto, il quale ha pubblicato sui social il video dell'esultanza di Edoardo Motta, assoluto protagonista della sfida.
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.