Lazio | Motta e un invito speciale ai tifosi: "Vi aspetto!" - VIDEO
23.04.2026 00:11 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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L'eroe di Atalanta-Lazio è, senz'altro, Edoardo Motta. Il portierino della Lazio, subentrato a Provedel dopo l'infortunio dell'estremo difensore, ha parato quattro rigori su cinque - solamente Raspadori è riuscito a beffarlo. Al triplice fischio, con i biancocelesti pronti a giocarsi la finale di Coppa Italia contro l'Inter, tutte le attenzioni e i complimenti sono andati all'ex Reggiana.
Abbracci da parte dei compagni, festeggiamenti insieme ai tifosi, intervista in lacrime e, infine, un invito speciale nei confronti del popolo laziale. "Ciao ragazzi, ci vediamo il 13 maggio. Andiamo!", le parole dello stesso Motta nel video pubblicato sul profilo Instagram della Serie A. Eccolo di seguito:
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.