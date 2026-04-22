Lazio, Cucchi: "Motta porta la Lazio in finale, capolavoro!"

22.04.2026 23:52 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Lazio, Cucchi: "Motta porta la Lazio in finale, capolavoro!"
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© foto di Federico De Luca

La Lazio vola in finale di Coppa Italia. Lo fa alla fine di una gara interminabile, decisa solo ai calci di rigore dove a prendersi la scena è stato Edoardo Motta autore di ben quattro parate che hanno neutralizzato l'Atalanta.

Alla fine del match la scena è la sua e anche il pensiero di Riccardo Cucci: "Motta, 21 anni, porta la Lazio in finale. 4 rigori parati. Capolavoro assoluto".

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Jessica Reatini
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Jessica Reatini
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