SONDAGGIO - Atalanta - Lazio, vota il migliore in campo dei biancocelesti
23.04.2026 00:30 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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La Lazio vince contro l'Atalanta ai calci di rigore e conquista il pass per la finale di Coppa Italia, da giocare contro l'Inter. Decisivo il gol di Romagnoli, raggiunto subito dopo da Pasalic, ma ancor di più Edoardo Motta, protagonista dei rigori e della serata, in grado di parare 4 penalties sui cinque tirati dai nerazzurri.
Ora, quando mancano cinque giornate alla fine del campionato, la testa di squadra e tecnico sarà tutta sull'ultimo round della competizione nazionale, in programma mercoledì 13 maggio. Prima di pensare a qualsiasi altro appuntamento, è il momento di decretare il migliore in campo di oggi: potete farlo nel sondaggio de Lalaziosiamonoi.it (CLICCA QUI PER VOTARE).
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.