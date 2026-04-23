Atalanta, Percassi: "Gestione arbitrale pessima. Lazio ferita aperta dal 2019"

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Dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Lazio, l’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi ha parlato in conferenza stampa. Di seguito le sue parole.

“Di fronte a una grande prestazione, a un pubblico straordinario che ha dato l’ennesima dimostrazione di cosa può rappresentare Bergamo per il calcio, siamo incappati in una pessima gestione arbitrale. È gravissimo il gol annullato a Ederson, c’era un rigore di Gila per com’è andata la dinamica del cross. Non si è capito che cosa abbia visto su Krstovic, che ha chiaramente anticipato il portiere. Non è la prima che ci succede contro la Lazio, abbiamo una ferita ancora aperta dal 2019. È incomprensibile visto gli strumenti a disposizione e il peso delle partite che ci siano errori così gravi”.

“Il bilancio è buono. Stasera però c’è un forte rammarico, l’Atalanta non meritava di uscire in questo modo, soprattutto per la gestione arbitrale. Poi le spiegazioni a posteriori servono a poco, ci sono stati cinque minuti di revisione, quando ci sono situazioni incerte in campo si lascia la decisione del campo. Si impara sempre, queste sono partite in cui se fai un gol più dell’avversario è determinante. Non siamo riusciti a concretizzare una mole importante di occasioni. La Lazio stasera ha fatto un tiro in porta”.

“Il tema arbitrale è abitudinario. Gli arbitri possono sbagliare, ci sono situazioni difficili. Il Var deve semplificare il lavoro dell’arbitro. Qui non si è capito cosa hanno visto, poi è stato richiamato. Non capiamo cosa abbia visto. È un gravissimo errore. Queste sono azioni decisive e determinante che cambiano le partite, quando vai via così per queste situazioni diventano incomprensibili. Sappiamo quello che stiamo vivendo, arrivare a giocare queste partite è una dimostrazione di quello che stiamo vivendo. Da domani si lavora e faremo sempre il massimo".