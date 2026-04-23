Lazio, Mauro: "Ai punti avrebbe meritato l'Atalanta"
Alla fine di una gara che è sembrata interminabile la Lazio conquista la finale di Coppa Italia. Prima il gol di Romagnoli, poi il pareggio imemediato di Pasalic a portare la gara prima ai supplementari e poi ai rigori.
Una sfida fisica in cui la Lazio ha gettato il cuore oltre l'ostacolo. Massimo Mauro che, al termine della gara, si è così espresso ai microfoni di Mediaset sul match: "In finale avrà di fronte l’Inter, ma la Lazio si gioca la finale con merito, anche se l’Atalanta è stata un po’ sfortunata. Ai punti forse avrebbe meritato la Dea, Palladino può rammaricarsi perché in alcune situazioni è stata davvero sfortunata".
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