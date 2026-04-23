Lazio, Motta in lacrime a Mediaset: "Dedico questa serata ai tifosi"
23.04.2026 00:05 di Christian Gugliotta
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Al termine della semifinale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio, un emozionato Edoardo Motta è intervenuto ai microfoni di Mediaset. Queste le sue dichiarazioni: “Sui guantoni non ci sono segreti. Ce ne sono altri ma non posso dirli. Meglio tenerli nascosti”.
“La finale? Si spera di finirla prima, magari in trionfo (ride n.d.r.) . Saremo pronti anche per i rigori eventualmente”.
“Chi mi dà i consigli? Lui (Cataldi n.d.r.) e i più vecchi me ne danno tanti. Dedico questa serata a chiunque mi conosca e ai tifosi”.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.