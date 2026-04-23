Lazio, Sarri sul futuro: "Ho visto Lotito negli spogliatoi, ma..."

23.04.2026 01:11 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
Lazio, Sarri sul futuro: "Ho visto Lotito negli spogliatoi, ma..."
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Dopo la vittoria sull'Atalanta che è valsa la finale di Coppa Italia, in conferenza stampa ha parlato Sarri. Il tecnico, tra gli altri temi, è stato interrogato sul futuro suo e della squadra e a tal proposito, rispondendo ai cronisti, ha spiegato: "Lotito? L’ho visto negli spogliatoi, non c’ho parlato. Sul futuro non sappiamo nulla”.

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