Lazio, Cataldi a Mediaset: “Saper soffrire la nostra forza. Motta? Merita tutto”
La Lazio vola in finale di Coppa Italia superando l'Atalanta ai calci di rigore. Al termine del match è intervenuto ai microfoni di Mediaset Danilo Cataldi. Di seguito le sue parole.
“Sapevamo di venire qui per una gara tosta, l'Atalanta è una squadra fortissima che ha tanti giocatori importanti, anche entrando dalla panchina. Sapevamo di dover soffrire. Quest'anno è stata la nostra forza, soffrire anche in silenzio nei momenti difficili e poi regalarci queste gioie. Speriamo bene, ma siamo contenti”.
“Motta? Grande ragazzo, grande umiltà. Si è fatto trovare pronto quando è stato chiamato in causa, non era facile anche perché veniva da un altro campionato e si è buttato in mezzo a una situazione difficile. Complimenti a lui, li merita tutti”.