Non solo Coppa Italia: la Lazio è (virtualmente) in Supercoppa italiana
Uno straordinario Edoardo Motta regala la finale di Coppa Italia alla Lazio, parando quattro rigori nella lotteria e spendendo i biancocelesti direttamente alla finale del 13 maggio contro l’Inter.
La vittoria odierna, però, vale anche una partecipazione praticamente certa alla prossima Supercoppa italiana. Come vi abbiamo raccontato oggi in esclusiva, la Lega Serie A sembra orientata non più verso una final four, ma verso una finale secca.
La certezza assoluta della partecipazione della Lazio, a oggi, è legata solo a un eventuale final four, tuttavia anche in caso di finale secca i biancocelesti sono praticamente certi di prendere parte al torneo.
Manca infatti solo l’aritmetica all’Inter per vincere lo scudetto e i nerazzurri, essendo anche finalisti di Coppa Italia, spalancano la strada alla seconda finalista, in questo caso la Lazio, a prescindere dal risultato. Nessuna notizia, al momento, riguardo data e luogo della gara.