Lazio, Sarri e il siparietto a fine gara: “Ecco chi cercavo in tribuna”
23.04.2026 00:33 di Mauro Rossi
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Dopo tutta la tensione della gara si lascia andare a un sorriso Maurizio Sarri. L’allenatore della Lazio, fresco di conquista della finale di Coppa Italia dopo aver superato l’Atalanta, ai microfoni di Mediaset ha svelato la presenza di un ospite speciale sugli spalti: “C’era un mio amico in tribuna, uno che solitamente porta fortuna ed è da ieri che mi dice che avremmo passato il turno (ride, ndr.). Cercavo Aurelio, un mio amico”.