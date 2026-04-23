Lazio, Sarri e la Supercoppa: "Non è detto che si giocherà in Medio Oriente, per fortuna!"
23.04.2026 01:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Un Sarri ovviamente soddisfatto quello che, al termine della gara contro l'Atalanta vinta dai biancocelesti ai rigori, è intervenuto in conferenza stampa. Tra i vari temi toccati il tecnico ha risposto anche a una domanda sulla Supercoppa italiana che, con molta probabilità, la Lazio giocherà contro l'Inter, se i nerazzurri vinceranno lo scudetto.
"Vista la situazione in Medio Oriente non è detto che andiamo lì… Menomale”, ha commentato il tecnico.
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Jessica Reatini
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