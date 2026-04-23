FORMELLO - Lazio felicissima e stanchissima: ora l’Udinese all’Olimpico
FORMELLO - Ma contro chi è la prossima? Bisogna guardare il calendario, a Formello sul mese di aprile c’era segnata solo la partita contro l’Atalanta. Ed è andata bene. Anzi, alla grande. La Lazio è in finale di Coppa Italia dopo 120 minuti stremanti più i rigori. L’umore ora è a mille: questa stagione ha ancora qualcosa da dire.
Comunque lunedì c’è il campionato, all’Olimpico arriva l’Udinese. Se prima c’era qualche acciaccato, ora Sarri dovrà fare la conta di chi non è a pezzi. A partire da Gila, uscito per un duro colpo preso a un tendine. Prima di Napoli arrivava da settimane di gestione per un’infiammazione del tendine rotuleo del ginocchio sinistro.
Bisognerà valutare anche le condizioni di Taylor, Noslin e Zaccagni, stanchissimi a fine partita. Marusic non era al top: è rientrato in tempi record, ha smaltito una lesione di basso grado al polpaccio. Probabilmente riposerà. Maldini, che non era al meglio, alla fine è rimasto in panchina. Ora con grande calma, e con l’entusiasmo alle stelle, si penserà al posticipo.