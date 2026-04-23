Lazio, anche Immobile esulta: "La prima squadra della Capitale!" - FT

23.04.2026 00:25 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Lazio, anche Immobile esulta: "La prima squadra della Capitale!" - FT
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Festeggia la Lazio, festeggia mister Sarri, festeggiano i tifosi e festeggiano anche gli ex. I biancocelesti approdano in finale di Coppa Italia grazie a una prestazione importante e a un super Edoardo Motta capace di parare la bellezza di quattro calci di rigore.

Al termine della sfida anche l'ex Ciro Immobile ha festeggiato sui social con una story: "La prima squadra della Capitale", questo il messaggio accompagnato da un cuore azzurro.

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Jessica Reatini
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Jessica Reatini
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