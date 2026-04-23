Lazio, Motta a LSC: "Siamo un gruppo bellissimo". E sul rigore di Raspadori...

Edoardo Motta ricorderà questa serata, e forse questa stagione, per sempre. Protagonista indicusso della semifinale di ritorno di Coppa Italia grazie alle sue parate nel match e poi ai rigori ha trascinato la Lazio in finale. Al termine della sfida queste le sue parole ai microfoni di Lazio Style Channel: "Oggi l’avete visto tutti, sono molto emozionato e penso basti questi per riassumere tutto. Rigore di Raspadori? Mi sono un po' arrabbiato perché mentalmente volevo andare a sinistra e poi all’ultimo ho deciso di cambiare idea e quindi ero amareggiato, però sono contento soprattutto se non è mai accaduto nella storia ,di parare quattro rigori, di essere il primo”.

“Siamo un bellissimo gruppo dentro e fuori dal campo, cerchiamo di essere uniti, il mister ci tiene uniti e vediamo cosa succederà il 13 maggio, speriamo bene per tutti, per noi, per i tifosi”.

“Dove metterò a maglia di questa sera?Faccio fare ai miei genitori, poi quando sarò a casa vedrò”.

“Rigori? C’è stato uno studio di sottofondo abbastanza importante anche con l’aiuto con il mister dei portieri e poi ho sperato che lo studio non fosse vano”.

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