Calciomercato Lazio | Spunta un nome dal Celtic: tutti i dettagli
20.04.2026 22:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
CALCIOMERCATO LAZIO - Per il centrocampo si guarda in Scozia. Alla Lazio piace molto Arne Engels del Celtic, come riportato da AllRoundLazio su X. Il classe 2003 sarebbe un nome che è già stato valutato a gennaio da Lotito e Fabiani: i contatti potrebbero riprendere in estate, soprattutto in caso di permanenza di Sarri e di partenza di Dele-Bashiru. Sul belga c'è anche l'interesse del Nottingham Forest, che nell'ultima sessione di mercato aveva fatto un'offerta da 25 milioni di euro (rifiutata). In stagione Engels è a quota 5 gol e 7 assist in 40 partite giocate (2.560 minuti totali, compresa l'Europa League).
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.