Esposito e il siparietto con 'Er Faina': "Io alla Lazio? Non capisce un ca**o" - VD
04.06.2026 17:00 di Simone Locusta
Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale durante la diretta con Damiano 'Er Faina', l'attaccante del Cagliari Seastiano Esposito ha seguito la scia divertita del collegamento, rispondendo con tono ironico a una domanda sul possibile trasferimento in biancoceleste. Di seguito le sue parole:
"Io alla Lazio? Damiano non capisce un ca**o. Lasciate perdere, fate il contrario di quello che dice e vi troverete sempre bene".
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.