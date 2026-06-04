Esposito e il siparietto con 'Er Faina': "Io alla Lazio? Non capisce un ca**o" - VD

04.06.2026 17:00 di  Simone Locusta   vedi letture
Esposito e il siparietto con 'Er Faina': "Io alla Lazio? Non capisce un ca**o" - VD

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale durante la diretta con Damiano 'Er Faina', l'attaccante del Cagliari Seastiano Esposito ha seguito la scia divertita del collegamento, rispondendo con tono ironico a una domanda sul possibile trasferimento in biancoceleste. Di seguito le sue parole:

"Io alla Lazio? Damiano non capisce un ca**o.  Lasciate perdere, fate il contrario di quello che dice e vi troverete sempre bene".

Simone Locusta
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.