Calciomercato Lazio | Er Faina svela: "È stato proposto Brandt"
04.06.2026 09:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Nuovo nome per il mercato della Lazio. A rivelarlo è Damiano Er Faina in collegamento a Radio Laziale: a Formello sarebbe stato proposto il nome di Julian Brandt, svincolato dopo l'esperienza al Borussia Dortmund. Di seguito le sue parole a riguardo: “Julian Brandt è stato proposto alla Lazio. Lo stipendio è stato considerato un po’ troppo alto, tra i 2,5 e i 3 milioni. La Lazio se volesse potrebbe coprirlo, l’agente sta chiedendo a tante squadre. Il giocatore sarebbe disposto a venire. Non so a chi è stata fatta questa proposta, ma i rapporti con i procuratori sono buoni”.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.