Napoli, De Laurentiis: "Nuovo allenatore? Se ce lo avessi non potrei annunciarlo"
04.06.2026 16:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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In occasione della presentazione dei due ritiri estivi il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha toccato anche il tema dell’allenatore: “Ancora oggi il Napoli non ha un allenatore e anche se l'avesse non potrebbe annunciarlo. Conoscete le regole federali”.
“Sul centro sportivo non ci sono problemi, per lo stadio faremo una conferenza. Le strutture saranno il tema di questo quinquennio”, ha concluso il patron azzurro.
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