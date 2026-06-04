Lazio, Gattuso sbarca a Formello: Romagnoli e Provedel le prime grane

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RASSEGNA STAMPA - In casa Lazio è ufficialmente iniziata l'era Gattuso. Il nuovo allenatore è arrivato ieri a Formello, dove ha prima incontrato Fabiani, per poi cenare insieme al presidente Lotito e allo stesso direttore sportivo. Guardando a quanto accaduto la scorsa estate con Sarri, Ringhio non potrà che augurarsi che il patron rispetti le promesse fatte, ma la partenza si prospetta già difficoltosa.

In uscita c'è già un big. Romagnoli è diretto in Qatar, dove lo aspetta l'Al-Sadd. Dopo l'affare saltato a gennaio, il difensore aspettava una nuova chiamata e da Doha è ora stata recapitata una nuova offerta alla Lazio. Come riportato dal Corriere dello Sport, dopo il sì a Lotito Gattuso ci aveva parlato al telefono per conoscere le sue intenzioni, ma Alessio era stato chiaro sulla sua volontà di partire.

È vicino all'addio anche Ivan Provedel, che ieri Rino ha incrociato a Formello. In scadenza nel 2027, il portiere non rinnoverà con i biancocelesti e su di lui c'è forte l'Inter. Per Gattuso, insomma, è stato un battesimo di fuoco. Dopo il primo giorno nel mondo Lazio, il tecnico rischia già di perdere due big, in una rosa che già dallo scorso gennaio aveva iniziato a essere smantellata.

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