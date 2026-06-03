Italia, Del Piero: "Non andare al Mondiale un incubo ma ci rialzeremo"

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A margine del Premio De Sanctis “Sport, Rispetto e Legalità” 2026 Alessandro Del Piero è tornato a parlare dell’eliminazione dell’Italia dal Mondiale che inizierà il prossimo 11 giugno.

“Ovvio che c'è rassegnazione e tristezza. La terza mancata qualificazione al Mondiale è stata quasi un incubo, ma il mondo sportivo è cambiato. Cerchiamo di essere propositivi, è ovvio che deve esserci un impatto da parte di tutti per migliorare la nostra situazione e qualificarci alla prossima occasione”.

“Ci sono nazioni che hanno investito e che ci hanno creduto. Ma a me piace ricordare come, nel momento in cui Mancini vinse con la Nazionale, così come quando successe nel 2006, erano momenti drammatici per il nostro calcio. Eppure da italiani ci siano ripresi, abbiamo trovato quel fuoco che speriamo non ci manchi in futuro”.

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