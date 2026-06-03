Lazio, Gattuso a colloquio con Provedel a Formello. E Cataldi...
03.06.2026 16:45 di Simone Locusta
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È iniziata l'era Gattuso. Il nuovo allenatore della Lazio è arrivato a Formello e sta già iniziando a prendere confidenza con ambiente, personale, ma anche calciatori: l'ex ct dell'Italia ha infatti avuto un breve colloquio con Ivan Provedel e il Preparatore dei Portieri Cristiano Viotti. Nel Centro Sportivo di Formello è presente anche Danilo Cataldi, con ogni probabilità anche lui incontrerà il miser per dargli il benvenuto e mettersi a disposizione per la nuova stagione.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.