Calciomercato Lazio | Gila in orbita Napoli: Lotito non fa sconti e fissa il prezzo
RASSEGNA STAMPA - Mario Gila resta uno degli uomini mercato della Lazio. Il Napoli segue con attenzione il difensore spagnolo, ma Lotito non ha intenzione di fare sconti: come fa sapere il Corriere dello Sport, la valutazione del centrale resta fissata a 30 milioni di euro, nonostante il contratto in scadenza nel 2027 e il mancato accordo per il rinnovo.
Il giocatore sembra orientato a cambiare aria, ma la Lazio continua a mantenere una posizione rigida. A complicare ulteriormente la situazione c'è anche il Real Madrid, che conserva il 50% dell'eventuale futura rivendita del difensore. Per questo il club biancoceleste punta a massimizzare l'incasso, necessario anche per finanziare l'acquisto di un sostituto all'altezza.
Il Napoli, che cerca un rinforzo per il reparto arretrato, apprezza molto Gila e attende sviluppi. Il gradimento sarebbe condiviso anche da Massimiliano Allegri, pronto a valutare le strategie di mercato una volta ufficializzato il suo incarico.