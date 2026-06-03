Calciomercato Lazio | Gila in orbita Napoli: Lotito non fa sconti e fissa il prezzo

03.06.2026 09:15 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | Gila in orbita Napoli: Lotito non fa sconti e fissa il prezzo
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RASSEGNA STAMPA - Mario Gila resta uno degli uomini mercato della Lazio. Il Napoli segue con attenzione il difensore spagnolo, ma Lotito non ha intenzione di fare sconti: come fa sapere il Corriere dello Sport, la valutazione del centrale resta fissata a 30 milioni di euro, nonostante il contratto in scadenza nel 2027 e il mancato accordo per il rinnovo.

Il giocatore sembra orientato a cambiare aria, ma la Lazio continua a mantenere una posizione rigida. A complicare ulteriormente la situazione c'è anche il Real Madrid, che conserva il 50% dell'eventuale futura rivendita del difensore. Per questo il club biancoceleste punta a massimizzare l'incasso, necessario anche per finanziare l'acquisto di un sostituto all'altezza.

Il Napoli, che cerca un rinforzo per il reparto arretrato, apprezza molto Gila e attende sviluppi. Il gradimento sarebbe condiviso anche da Massimiliano Allegri, pronto a valutare le strategie di mercato una volta ufficializzato il suo incarico.

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.