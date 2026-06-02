Lazio, Dele-Bashiru ha raggiunto il ritiro della Nigeria: le ultime
02.06.2026 15:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Dele-Bashiru in Nazionale. Ma non per il Mondiale, visto che la Nigeria non si è qualificata. Il centrocampista della Lazio prenderà parte alle due amichevoli di giugno che disputerà la squadra di Chelle contro Polonia e Portogallo. Come riportato da footballinnigeria.com, proprio nelle scorse ore ha raggiunto i suoi compagni in ritiro a Varsavia. Terminati gli impegni poi andrà in vacanza, prima di iniziare a luglio la preparazione a Formello con Gattuso.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.