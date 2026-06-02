Lazio, Dele-Bashiru ha raggiunto il ritiro della Nigeria: le ultime

Non è solo una finale. È la notte di un popolo ferito, orgoglioso e ancora vivo. La notte in cui la Lazio deve entrare in...

WEBTV PELLEGRINI, L'OBIETTIVO DELLA LAZIO? LO CHIARISCE IN ZONA MISTA In zona mista è intervenuto Luca Pellegrini, che ha avuto modo di commentare la prova della Lazio contro l'Inter, oltre all'obiettivo dei biancocelesti in questa stagione. Ecco le sue parole: Quel gol vi ha impedito di proseguire col vostro piano gara?... In zona mista è intervenuto Luca Pellegrini, che ha avuto modo di commentare la prova della Lazio contro l'Inter, oltre all'obiettivo dei biancocelesti in questa stagione. Ecco le sue parole: Quel gol vi ha impedito di proseguire col vostro piano gara?... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | DALL'ALBANIA: "INTERESSE PER BROJA DEL BURNLEY" CALCIOMERCATO LAZIO - Altro giorno, altro nome. Dall'Albania rilanciano un profilo per l'attacco della Lazio. È quello di Armando Broja, già in passato accostato ai biancocelesti. Ex Chelsea, ora è al Burnley (dove c'è anche Tchaouna)... CALCIOMERCATO LAZIO - Altro giorno, altro nome. Dall'Albania rilanciano un profilo per l'attacco della Lazio. È quello di Armando Broja, già in passato accostato ai biancocelesti. Ex Chelsea, ora è al Burnley (dove c'è anche Tchaouna)...