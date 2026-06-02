Calciomercato | Fabrizio Romano: "Gila tentato dal Napoli, la Lazio fa muro"

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Continua il pressing del Napoli su Mario Gila. Per rinforzare il reparto difensivo, gli azzurri hanno messo da settimane nel mirino il centrale della Lazio, in scadenza nel 2027. Il piano della dirigenza biancoceleste sarebbe di trattenerlo per un altro anno, anche a costo di perderlo a zero, ma la volontà del giocatore potrebbe giocare un ruolo decisivo.

Sul proprio canale Youtube, Fabrizio Romano ha approfondito la situazione, affermando come lo spagnolo sia intrigato dalla possibilità di giocare la Champions con il Napoli: “Il suo contratto scade tra un anno. La Lazio vorrebbe in ogni modo riuscire a trattenere Mario Gila, anche a costo di perderlo a zero nel 2027. Dall’altra parte c’è il Napoli che pensava a Gila ancora prima di cambiare allenatore, prima che Conte avvisasse De Laurentis sulla sua volontà. Da parte del giocatore, l’idea di andare al Napoli e giocare la Champions è una tentazione che esiste".

Il giornalista esperto di calciomercato ha poi fornito maggiori dettagli, raccontando di un Max Allegri - prossimo allenatore del club partenopeo - favorevole all'arrivo dell'ex Real Madrid, seguito anche dal Milan negli scorsi mesi: "Il giocatore piace anche a Max Allegri, quindi c’è unanimità di visione su Gila, per una questione di caratteristiche e conoscenza del campionato. Avrebbe bisogno di poco per adattarsi ed essere pronto al progetto Napoli. È un nome che all’interno del Napoli ha tanti consensi e che ha seguito anche il Milan. Il vecchio Milan, fino a qualche mese fa, lo ha seguito senza mai essere veramente vicino, il Napoli ci sta facendo delle valutazioni. Vediamo cosa succede a livello di contatti con la Lazio, che al momento ha alzato un muro, ma il Napoli ha tutta l’intenzione di provarci”.