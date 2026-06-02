Calciomercato Lazio | Da Firenze: "Possibile scambio Mandas - De Gea"

Non è solo una finale. È la notte di un popolo ferito, orgoglioso e ancora vivo. La notte in cui la Lazio deve entrare in...

WEBTV PELLEGRINI, L'OBIETTIVO DELLA LAZIO? LO CHIARISCE IN ZONA MISTA In zona mista è intervenuto Luca Pellegrini, che ha avuto modo di commentare la prova della Lazio contro l'Inter, oltre all'obiettivo dei biancocelesti in questa stagione. Ecco le sue parole: Quel gol vi ha impedito di proseguire col vostro piano gara?... In zona mista è intervenuto Luca Pellegrini, che ha avuto modo di commentare la prova della Lazio contro l'Inter, oltre all'obiettivo dei biancocelesti in questa stagione. Ecco le sue parole: Quel gol vi ha impedito di proseguire col vostro piano gara?... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | DALLA GERMANIA: "TORNA DI MODA UN CENTROCAMPISTA?" CALCIOMERCATO LAZIO - Un nome potrebbe tornare di moda. In Germania sono sicuri: a gennaio la Lazio (oltre al Leeds in Inghilterra) si era interessata a Romano Schmid, centrocampista del Werder Brema. Come riportato dal portale tedesco 90min.de, in estate potrebbe cercare... CALCIOMERCATO LAZIO - Un nome potrebbe tornare di moda. In Germania sono sicuri: a gennaio la Lazio (oltre al Leeds in Inghilterra) si era interessata a Romano Schmid, centrocampista del Werder Brema. Come riportato dal portale tedesco 90min.de, in estate potrebbe cercare...