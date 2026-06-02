Calciomercato Lazio | Da Firenze: "Possibile scambio Mandas - De Gea"
02.06.2026 11:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Si decide il futuro di Christos Mandas. In attesa di capire se il Bournemouth lo riscatterà o meno, si sta facendo avanti anche la Fiorentina. La viola lo segue da gennaio, ve l'avevamo raccontato. E ora potrebbe tornare alla carica dopo l'esperienza in Premier League (senza presenze) del portiere greco.
In questo senso, come riportato dall'edizione odierna de Il Tirreno, potrebbe delinearsi un possibile scambio fra Lazio e Fiorentina che riguarda proprio Mandas e De Gea. Al momento è solo un'idea, nulla di più: anche lo spagnolo è in bilico ed è seguito da diverse squadre (è stato accostato anche a Juventus e Inter).
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.