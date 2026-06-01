Ederson più di un ex Lazio: gli acquisti più costosi dello United in Serie A
Partirà dalla cessione del centrocampista brasiliano Ederson la sessione di trasferimenti della nuova Atalanta. In attesa dell'ufficializzazione di Maurizio Sarri come nuovo allenatore, poche ore dopo aver reso noto che Cristiano Giuntoli è il nuovo direttore sportivo, Luca Percassi ha praticamente chiuso per il trasferimento al Manchester United del centrocampista classe '99 che lascia Bergamo quattro anni dopo il suo arrivo dalla Salernitana per 22 milioni di euro. Lo fa a un anno dalla scadenza del contratto per quasi 50 milioni. Si tratta di un trasferimento economicamente molto rilevante, un'altra grande cessione della Dea dei Percassi. Però Ederson non rientra tra i tre acquisti più costosi definiti dal Manchester United in Serie A. Sapete chi c'è sul podio?
Al primo posto ben distanziato dagli altri Paul Pogba, senza dubbio uno dei più grandi affari della storia della Juventus. Ingaggiato a zero dopo la scadenza del suo contratto col Manchester United, è stato rivenduto ai red devils per 105 milioni di euro. Al secondo posto Rasmus Hojlund, centravanti danese che solo in questi giorni ha definitivamente lasciato il club inglese col riscatto definito dal Napoli per un affare complessivo da 50 milioni. Per acquistarlo nell'estate 2023 dall'Atalanta, la società di Premier ne spese 30 in più.
Il gradino più basso del podio è invece occupato da un portiere: André Onana, 52 milioni di euro più bonus per acquistarlo dall'Inter dopo la finale di Champions persa nel 2023 dall'Inter.
Ederson in questa speciale classifica coi suoi 48 milioni di euro è al quarto posto. A chiudere la top five due giocatori sbarcati a Manchester a 23 anni di distanza: nell'estate 2001 la Lazio cedette allo United Juan Sebastian Veronper 80 milioni di lire. Un trasferimento che ancora oggi è tra i più importanti della storia del club capitolino. Joshua Zirkzee ha invece lasciato il Bologna nell'estate 2024 per 42 milioni di euro: l'attaccante olandese classe 2001 con la maglia dei red devils ha fin qui collezionato 75 presenze e nove gol.