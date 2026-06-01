Lazio, Belahyane compie gli anni: gli auguri della società - FOTO

01.06.2026 13:00 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Lazio, Belahyane compie gli anni: gli auguri della società - FOTO
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Rede Belahyane compie 22 anni. Nel giorno del suo compleanno la Lazio ha rivolto i propri auguri al centrocampista attraverso una nota ufficiale e un post pubblicato su Instagram. Di seguito il comunicato:

"Reda Belahyane, centrocampista biancoceleste, oggi spegne 22 candeline. Dal Presidente, dalla Società, dallo staff e da tutti i tifosi, i più sentiti auguri di buon compleanno".

Christian Gugliotta
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.