Calciomercato Lazio | Torna di moda Arnau Martinez: la situazione

RASSEGNA STAMPA - Resta viva la pista che porta ad Arnau Martinez. È un nome finito nei radar a gennaio che concretamente non è mai uscito. La Lazio ci pensa ancora, soprattutto se dovesse andare via Lazzari. In estate si valuteranno offerte per l'ex Spal (dodici mesi fa ci aveva pensato il Sassuolo), visto anche che è in scadenza nel 2027 (insieme ad altri otto giocatori).

Per questo, come riportato da Il Messaggero, la società non molla il terzino del Girona. A inizio anno la richiesta era intorno ai 15 milioni di euro, ma ha solo un altro anno di contratto con il suo club che all'ultima giornata è retrocesso in Segunda Division. Questi fattori potrebbero cambiare le carte in tavola e (magari) far abbassare il prezzo. La Lazio resta vigile.