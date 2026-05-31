Przyborek-Lazio: come cambia la situazione con l'arrivo di Gattuso
31.05.2026 12:00 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
RASSEGNA STAMPA - Ora Przyborek può avere più spazio. Nel 4-2-3-1 che Gattuso si appresta a scegliere come modulo base per la sua Lazio, si ricrea la trequarti come ai tempi di Baroni. E nel settore a ridosso della prima linea, potrebbe trovare spazio Adrian Przyborek.
Il diciannovenne polacco, arrivato a gennaio per circa 7 milioni, non è riuscito ad avere spazio (appena otto minuti all'ultima partita di campionato contro il Pisa) nel 4-3-3 di Sarri. Questione di ruolo, riporta La Gazzetta dello Sport: le sue attitudini da trequartista non lo facevano collocare come interno o come ala. Ora, con Gattuso, Przyborek potrà ritrovare la sua dimensione anche sul piano tattico.
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Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.