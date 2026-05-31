Sarri riavvolge il nastro: "Ecco le esperienze più belle della mia carriera"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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"La Sangiovannese come Napoli e Lazio. L’esperienza in azzurro resterà per sempre nel mio cuore". Maurizio Sarri, intervenuto ad un’iniziativa pubblica al Matassino, ha ricordato con emozione gli anni trascorsi sulla panchina del Marzocco. A oltre vent’anni da quell’esperienza, il legame con la città e con i tifosi resta immutato. "L’esperienza che ho vissuto a San Giovanni è stata la più bella in assoluto della mia carriera insieme a quella del Napoli e della Lazio". Con queste parole ha voluto rendere omaggio alla città e alla società che hanno rappresentato una tappa fondamentale del suo percorso professionale e umano.

E ha proseguito, riporta Valdarno24.it: "È un ricordo bellissimo. Nell’arco della nostra carriera ci sono sempre dei posti, delle squadre, delle comunità in cui l’affetto diventa enorme e che ti ricorderai per sempre, a cui vorrai sempre bene. San Giovanni è una di queste. Per me San Giovanni è un ricordo indelebile, sarà sempre nel mio cuore. Nell’arco della carriera non è che ti succeda in tutte le città in cui vai, in tutte le società in cui lavori".

"La Sangiovannese la metto insieme al Napoli e la metto insieme alla Lazio", ha ribadito il tecnico che, conclusa l'esperienza in biancoceleste, è pronto a iniziarne una nuova sulla panchina dell'Atalanta.