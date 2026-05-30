Lazio, Dalla Palma: "Del Flaminio oggi non mi interessa. Su Gattuso..."

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© foto di Federico Serra

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Alberto Dalla Palma ha detto la sua sul Flaminio, sull'arrivo di Gattuso e sulla dimensione attuale della Lazio.

FLAMINIO - "Sarò onesto. In questo momento, dopo questa stagione, il Flaminio lo sento lontano. Lo vedo un viaggio lunghissimo nel tempo. Sarebbe bellissimo averlo un giorno, così come ci è stato mostrato, ma prima vorrei avere una squadra pronta e competitiva”.

GATTUSO - “Da Sarri a Gattuso è un passo indietro. C’è il problema enorme che non verrà affrontato: il rapporto con il pubblico. Il direttore sportivo dopo aver dichiarato di dimettersi in caso di fallimento, aveva promesso di farsi in quattro per una class action. Tutti questi annunci sono stati lanciati nel vuoto”.

COMPETITOR - “Le competitor della Lazio oggi sono Sassuolo, Udinese e Torino. Non vedo la volontà e la disponibilità economica che facciano pensare a un miglioramento di una rosa che, secondo il direttore sportivo, vale molto di più e che Sarri non ha gestito al meglio”.

