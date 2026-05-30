Lazio, Gattuso punta su Isaksen: ora è finito il tempo degli alibi
RASSEGNA STAMPA - Per Gustav Isaksen è arrivato il momento della verità. Con l'arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina della Lazio, il danese avrà un'altra occasione per dimostrare il proprio valore, ma questa volta senza più alibi.
Nelle sue prime tre stagioni in biancoceleste non è mai riuscito a trovare continuità. Con Maurizio Sarri il rapporto non è stato semplice e il posto da titolare non è mai stato garantito, mentre con Marco Baroni ha vissuto l'unica annata da punto fermo sulla fascia destra. Nonostante questo, i numeri sono rimasti al di sotto delle aspettative.
Il principale limite di Isaksen è stata la discontinuità: capace di brillare nelle partite più importanti e poi sparire in altre gare, alternando prestazioni di alto livello ad altre decisamente opache. Una differenza evidente anche rispetto al rendimento mostrato con la nazionale danese.
La Lazio, scrive il Corriere dello Sport, continua a credere nelle sue qualità e, salvo offerte importanti, gli concederà un'altra possibilità. Con la possibile partenza di Cancellieri e i cambiamenti previsti nel reparto offensivo, il suo ruolo potrebbe diventare ancora più centrale.
Gattuso proverà a valorizzarlo sia nel 4-3-3 che nel 4-2-3-1, ma molto dipenderà dallo stesso Isaksen. Dopo tre anni di ambientamento, il tempo delle giustificazioni è finito: la prossima stagione dovrà essere quella della definitiva consacrazione.