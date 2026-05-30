Lazio, iniziativa in Argentina per scoprire giovani talenti: ecco il piano
RASSEGNA STAMPA - La Lazio guarda al futuro e cerca nuovi talenti all'estero. In particolare, in Argentina. Come riporta l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il club biancoceleste ha annunciato l’avvio di un progetto ufficiale di scouting giovanile nel Paese sudamericano, con una serie di test dedicati a ragazzi tra gli 8 e i 18 anni che si svolgeranno nel mese di luglio nella provincia di Buenos Aires.
L’iniziativa coinvolgerà direttamente allenatori e osservatori delle giovanili di Formello, che valuteranno dal vivo i giovani talenti locali. Uno sguardo al futuro, con l’obiettivo di individuare i profili più interessanti da inserire nel radar del club. Le attività si terranno dal 22 al 25 luglio a Berazategui, presso il Parco Ardora, e dal 27 al 30 luglio a Pilar, nel complesso Proyección 7.
Aiutaci a crescere su Google: aggiungi LaLazioSiamoNoi.it tra le tue fonti preferite -> https://www.google.com/preferences/source?q=lalaziosiamonoi.it