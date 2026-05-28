Calciomercato Lazio | Cambi in attacco: l'obiettivo è cedere Dia
28.05.2026 13:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA - Attacco spuntato, reparto da rivoluzionare e ritrovare. Troppi pochi gol segnati: l'ultimo anno della Lazio è stato estremamente povero dal punto di vista realizzativo. Per questo il primo compito di Gattuso, in procinto di diventare il nuovo allenatore, sarà quello di tornare a segnare il più possibile.
Per farlo sicuramente serviranno degli innesti, ma non prima di alcune cessioni. Come riportato da La Repubblica, il piano della società è cedere Boulaye Dia, che proprio in estate andrà obbligatoriamente riscattato per 11,3 milioni di euro alla Salernitana (ora in Serie C). Il senegalese in questa stagione ha realizzato solo 2 gol, divisi tra campionato (1) e Coppa Italia (1). Troppo pochi per essere confermato.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.