Ex Lazio | Sarri vuole il Taty Castellanos all'Atalanta? Le ultime
RASSEGNA STAMPA - Si prepara a entrare nel vivo il mercato dell'Atalanta. Inizierà a tutti gli effetti dopo l'ufficialità degli arrivi di Giuntoli come direttore sportivo e di Sarri come allenatore, dopo l'annuncio dell'addio alla Lazio. Come riportato da Il Corriere della Sera (Ed. Bergamo), in uscita perderà sicuramente Ederson, in procinto di passare al Manchester United; in entrata, invece, potrebbe chiedere l'acquisto del Taty Castellanos.
I due si conoscono bene, hanno lavorato insieme in biancoceleste sia nella stagione 2023/24 che nella prima parte di quella appena conclusa. Proprio a gennaio, infatti, l'argentino si è trasferito al West Ham in Premier League (retrocesso poi in Championship), segnando 6 gol in 18 partite. Potrebbe essere una richiesta per l'attacco, vista la partenza imminente di Scamacca (molto vicino alla Roma).