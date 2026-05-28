Ex Lazio | Sarri vuole il Taty Castellanos all'Atalanta? Le ultime

28.05.2026 12:45 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Ex Lazio | Sarri vuole il Taty Castellanos all'Atalanta? Le ultime

RASSEGNA STAMPA - Si prepara a entrare nel vivo il mercato dell'Atalanta. Inizierà a tutti gli effetti dopo l'ufficialità degli arrivi di Giuntoli come direttore sportivo e di Sarri come allenatore, dopo l'annuncio dell'addio alla Lazio. Come riportato da Il Corriere della Sera (Ed. Bergamo), in uscita perderà sicuramente Ederson, in procinto di passare al Manchester United; in entrata, invece, potrebbe chiedere l'acquisto del Taty Castellanos.

I due si conoscono bene, hanno lavorato insieme in biancoceleste sia nella stagione 2023/24 che nella prima parte di quella appena conclusa. Proprio a gennaio, infatti, l'argentino si è trasferito al West Ham in Premier League (retrocesso poi in Championship), segnando 6 gol in 18 partite. Potrebbe essere una richiesta per l'attacco, vista la partenza imminente di Scamacca (molto vicino alla Roma).

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.